- Ne znam šta je uradila, bilo je tu nekog nakita, mnogo. Ja sam Bakiju to rekla, on meni kaže: "Pa dobro, šta ću ja sad, nisam ja dizao noge, nego ona. Ne znam ja" i to je tako prošlo. Čačkala sam po Instagramu, pošto je privatan nalog ne možeš da je dodaš, pa sam došla do njenog broja telefona i napisala sam joj par poruka, a onda je ona meni po deci i familiji, kao da ne poznaje. Ja joj pošaljem sliku od muža, pošaljem joj auto u kom je bila i da je trošila pare. Ja joj slikam taj sat i kažem joj: "Je l' ti je malo?", da ne pričam šta joj je još kupovao. Kupovao joj je tablete da mogu duže da spavaju, k**vetina nema veće... Pio je lekove za potenciju da njima duže traje seks - ispričala je ona.