- Mnogima je uništila život zbog zemlje. Moja majka je njoj od drugog razreda donosila pare da me čuva. Meni ta ista baba nije davala da dišem, da pričam. Meni je zabranjeno da ustanem, moram da učim četiri sata. Ja sam pročitala pola biblioteke. Mene škola nije zanimala, ona je mene psihički urnisala godinama. Dolazimo do osmog razreda, sje*ala me i za srednju školu, upisala me u školu u koju nisam htela da idem - kroz suze je pričala Marija.