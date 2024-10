- Imao je nameru da istakne kako je naš odnos lažan, ali to mu je sve džaba. Neće nas poniziti, a ni pomeriti. Pokušavao je da se poigra sa nama, neće mu to uspeti - istakao je Gastoz.

- Iskreno nisam očekivala sve to. Ili nije bio iskren prema meni, ili je naglo o meni promenio mišljenje. Ukoliko sve što je rekao misli, to znači da je bio lažno dobar sa mnom. Rekao mi je dobro mišljenje na početku, a na kraju da sam lažna i da neko treba da ima želudac da bi bio sa mnom. Nije mi jasno sve što on govori, najiskrenije. Ne vidim šta je poenta, Preko mene želi da ponizi Gastoza. On mi je danima govorio da o meni ima dobro mišljenje, a sada dolazim do toga da uviđam to da nema uopšte lepo mišljenje - istakla je Anđela.