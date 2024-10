- Ova Ena mi je mutna i nekako me jako intrigira, jedva čekam da se raskrinka jer mislim da to sa malim Pejom i Matejom nije čisto. Što se tiče Anđele i Gastoza mislim da on polako uspeva da je osvoji i mislim da će to biti jako zanimljivija priča. Ona je rekla da ako dođe do veze da neće smeti da se obraća devojkama, čak mu je danas prva prišla i evo vidim da sad pričaju i da im je lepo -rekla je Kačavenda.