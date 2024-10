- Ja sam mu rekla ako hoće da sagradimo kuću od novca iz rijalitija i da tu živimo Željko, beba, on i ja. On kao neće da čuje za to i majka mi rekla da prekinem poziv. Ja počnem da plačem i ponovo ga pozovem on kaže da ne može da dođe. Posle toga ga zvala moja majka i rekla mi da je to naša odluka i da smo to zajedno želeli. Kaže on da nije na dugme, ne može da dolazi dole i da dođem za Beograd. Mama mu kaže uzmi odma taksi, ja ću ti uplatiti pare samo da dođeš. Kaže on neka rodi, nisam ja na dugme i neka ga Marija čuva. Ja poludela i pitala ga jel ne želi da živi sa mnom i on kao mrtva patka nisam rekao da ne želim i onda zastane par puta i ja kažem idem da prekinem trudnoću onako iznervirana i uradim sve to - otkrila je Miljana.