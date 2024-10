- Iskreno da kažem onakvo ponašanje ne podržavam. On je očigledno hteo samo da uđe u "Elitu", ali nije svestan da on sebe kanali. Ani je ovo blam, što se on tako ponaša, ona tek sada vidi njegovo pravo lice. Stefan je uticao da Ana i on uđu zajedno u "Elitu", ali mislim da on tek sada pokazuje svoje pravo lice i ne shvata da se sa time samo kanali, a samim tim i Anu - rekla je Ivana.