- On je i tužen, razgovarala sam sa psihijatrima, Miljana pije lekove, a on kao zdrava osoba svesno koristi bolesnu ženu. Tako da idemo na tu soluciju da dobije zabranu prilaska, jer je sve vreme uznemirava psihički, govori joj sve i svašta, samo novac traži od nje. Mi imamo sve razgovore snimljene na Miljaninom telefonu. Imao je on šest godina i da se menja i da se popravlja i da se dokazuje. Dokazao je on sve što jeste, sve ono što nije dobro za Miljanu. To je čovek koji koristi nedozvoljene supstance, koji uz to i pije, kad nema supstanca, pije lekove za smirenje jake. Šta on stvarno želi dete? To je samo pričao zbog javnosti. Što kažu: "Lakše konju bez samara", nema više čovek ni brigu ni muku, otišao čovek da proslavi, a to što Miljana ide da se čepi tamo i da se mi tresemo, ne da nije kriv on, kriva je ona, ali i on jer zna sa kakvom devojkom ulazi u vezu. Nikada nije hteo da se slika i da objavljuju da su zajedno, meni pošalju sliku, ali javno ne. Čak i kad je takva kakva pričaš, što se viđaš sa njom? Tako da, pokušavao je na sve moguće načine da je iskoristi, ali će sada ići sve preko suda. Neću kao majka da dozvolim da manipuliše i da je izrabljuje emotivno i psihički, jer je ona potrebna svom detetu zdrava - ispričala je Marija Kulić u emisiji "Premijera".