- Ja sam tad samo molila da me neko spasi jer sam trpela ogromnu torturu, nakon što mi je otac umro cela porodica se okrenula protiv mene, ja sam se tada okrenula Bogu i samo sam čitala molitva. Nevinost sam izgubila sa 17 godina i to na jeziv način jer je to bilo sa jednim starijim čovekom koga su se svi bojali, nisam smela da kažem ocu jer sam se bojala da mu nekako ne naškodi. On je mene silovao više puta i sve vreme sam to potiskivala u sebi, želela sam da to ispričam jer ne želim da mlade majke ponavljaju te greške. Ja sam mogla u životu da krenem krivim putem i da se odam porocima ali nikada to nisam uradila, tako da želim da pružim podršku svim ljudima koji se bore sa nasiljem da izlaz uvek postoji - kroz suze je rekla Aleksandra.