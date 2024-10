- Otišao sam da se prekontrolišem u jednoj privatnoj klinici, samo zato što su mi bili sponzori u emisiji, inače nisam osećao da imam bilo kakav problem, naprotiv bio sam super. Ali pošto je to bio sistematski pregled, krenuo sam od jednog do drugog specijaliste, i tako mic po mic, stignem do kardiologa. Doktorka detaljno je sve pogledala i kaže mi sva ozbiljna da moram na rendgen. Odem, a snimak haos! Od tri krvna suda, dva su bila zakrčena od 70 do 90 odsto, a treći 50 posto - rekao je Zoran Pejić Peja za medije.