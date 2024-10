Čitavu javnost je uznemirila potresna ispovest učesnice "Farme" Aleksandre Babejićkoja je otkrila da je tokom odrastanja zlostavljana od strane svoje majke, a da ju je potom stariji komšija i silovao kao maloletnicu koji je tu monstruoznost ponavljao čak dve godine.

Ona je takođe istakla da je svoj spas pronašla u Bosni i Hercegovini kod poznate pevačice Gage Filipović koja joj je pružila utehu i adekvatnu podršku, te je primila u svoj dom u kom živi već godinama.

Tragom te informacije kontaktirali smo Gagu koja je bila raspoložena za razgovor sa nama, a koja je tokom istog otkrila dosta detalja o čitavoj priči koji se do sada nisu znali.

"Da li da budem iskrena ili da lažem? Ja sam osoba koja ne zna da laska i volim iskrenost, a bojim se da nju ne povredim na taj način. Trenutno mi se ne svidja Aleksandrino ponašanje jer ja to nisam radila sa njom i nisam je tako učila, ja sam je učila da ima svoje ja, svoju ličnost, a onda pridaje pažnju nekim ljudima koji nisu bitni", započinje razgovor Gaga koja nam se poverila kako je nedavno imala hakerski napad.

Pevačica je priznala da i u ovoj čitavoj situaciju ima dosta posla, te da puno radi i nastupa, ali da stigne i pored toga da proprati dešavanja na Farmi.

"Ne kažem ja da Aleksandra laže, ali u nekim momentima zaobilazi istinu. Ona kad nešto uradi ona se vadi na Gagu, a to je zbog toga što sam je prihvatila kao dete koje je došlo u lošem stanju, ali da krenemo od početka... Ja prihvatam i životinje i ljude i sve što mogu da spasim. Prvi put smo se upoznale kada sam pevala u Novom Pazaru i ona je meni tada pisala obzirom da sam tu boravila nekih pet dana, imala je tada 17,5 godina, ja sam je pitala ko je pušta da dođe kod mene kada je maloletna, a ona mi je rekla da joj je to dozvolio otac. Ja sam je tada pustila kao nekog fana da dođe kod mene u hotel i spavala je tri noći i odmah sam videla da tom detetu nešto fali i da ima neki problem. Tom prilikom sam joj rekla kako nisam u stanju da joj pomognem na tom psihičkom nivou, tada ona to od mene nije ni tražila, ali sam jasno mogla da prepoznam da li ima psihički problem ili nema", kaže Gaga koja nastavlja svoju ispovest.

"Ona je meni tada delovala kao da beži od nečega, a ja sam joj kupila neke stvari i kada sam trebala da krenem poslala sam je na autobus, kada je stigla kući javila mi se, a onda je krenula da me svaki dan zove i da mi piše, ja to nisam mogla da podnesem i blokirala sam je. Međutim, nakon nekog vremena, kada je imala 18,5 godina ona je pozvala BN televiziji i lažno se predstavila i na taj način je dobila moj broj, tada me je pozvala i saopštila kako je završila služenje vojnog roka i kako bi volela da me vidi, ja sam se baš začudila jer sam u to vreme menjala brojeve telefona, ali sam pomislila kako je možda tada već stasala i kako je izašla iz tih problema, te sam pristala da se vidimo."

Gaga potom otkriva da je Aleksandra trebalo da joj dođe u posetu na pet dana, ali joj je u tom momentu otac preminuo.

"Kada se sve to završilo, ona je došla kod mene, ali kada je došla više nikada nije htela da se vrati. Kada je Aleksandra došla ovde, izgledalo je kao da je svih 18,5 godina provela u podrumu, to su rekle i moje komšije, a i ja. Ja sam ostala zapanjena jer je ona bila uništena i fizički i psihički i da budemo jasni kada je došla kod mene ona je bila kao beba od dve godine koja je zlostavljana, a sa čije strane i kako ja u to ne želim da se petljam jer oni mene ne interesuju zato što nisam pomagala njima, već Aleksandri. Jedino što znam jeste da je moj sveštenik rekao kada je Aleksandra krštena da je iz mesta odakle je ona pobegao i tamošnji sveštenik, a sećam da je dobijala pozive i od jednog pijanog čoveka zbog koga bi ona plakala i vrištala."

Pevačica koja je pomogla nesrećnoj učesnici "Farme" u nastavku objašnjava kako se u jednom momentu javila pomenutom čoveku, te mu je direktno zahtevala da je više ne kontaktira, a potom se nadovezala na Aleksandrino stanje.

"Ja sam faktički dobila bebu koja ne zna da priča i koja je zlostavljana. Aleksandra sada ima 15 godina u mozgu, nema 26, ona još nije odrasla devojka, a u nekim momentima me je pitala za takve stvari da sam ja plakala, eto na primer, nije znala da gleda u sat. Ja sam je na Spasovdan vodila da se krsti, a sveštenik joj je rekao da je dobila pored kume i duhovnu mamu, ja sam joj pomogla da se i profesionalno obuči, završila je za maserku i barmena, radila je u Kini sa mojim sinom, ali se za praznike vratila jer je htela da vidi kako izgledaju praznici u porodičnoj atmosferi nakon toga je radila više poslova, a gde god da je radila su je zvali da se vrati jer su je svi voleli."

Takođe, Gaga tvrdi da Aleksandra ne želi rijaliti priče, te da nije prisna sa Jelenom Golubović zbog kadra, već da u njoj traži podršku i zaštitu, a onda otkriva šta joj je sve rijaliti učesnica poverila od informacija kada je došla u njen dom.

"Rekla mi je za tog čoveka, ali sam rekla da ne treba da se brine jer ukoliko je bude dirao odmah ću ga prijvaiti i ima da ode u zatvor, a najviše me nerviraju predrasude od strane ljudi, na primer, kada kažu zašto nije prijavila policiji, a kako da prijavi kada je jasno da je tada bila maloletna i uplašena. Ja moram da priznam, ona je došla poluživa kod mene, ono što je rekla da nije došla kod mene da je mogla leći sa svojim ocem u grob to je istina. Ja se sećam kada je radila u jednom lokalu i gazda prolazi pored nje, ona odmah počne da se trese, ona se sada tako trese na Farmi jer se plaši njih i ona to još uvek skriva, ali će pući, ona nije dobro."

Pevačica dalje otkriva kako nije znala da se Aleksandra prijvala za rijaliti program.

"Nisam znala da se Aleksandra prijavila za "Farmu" jer je ona u procesu lečenja kod psihologa, leči se od svoje prošlosti", kaže Gaga i dodaje da je morala da zaustavi svoj život zbog njenog.

"Moj život je ugašen. Evo sada tek počinjem da se vadim jer je ceo taj period bio strašan, ja sam ovde njoj bila nešto što ne mogu ni opisati ni objasniti, ali nije mi bilo bitno da li ću otići u glavi jer mi je bilo samo bitno da spasim jedan život, a ja sam i sada jako loše i malo me deli od haosa, a deluje mi kao da je bilo suđeno da uđe na Farmu i da ispriča svoju priču koju je trebalo da čuje mnogo devojčica koje su zlostavljane."

Zanimalo nas je i da li je pomoć koju je pružila Aleksandri uticala na karijeru.

"Jeste uticala je, uticalo mi je na sve, ali ne želim da se to stavi u nagativan smisao, prosto ja pričam istinu, to je dete koje je bilo uništeno, živite sa strahom, često se tresla, a onda ja počnem da je tešim i da joj govorim kako treba da se smiri i da zaboravi prošlost, te je hrabrim rečima kako joj više niko ništa ne može."

Pitali smo je i koji moment joj je najteže pao kada je reč o Aleksandrinoj prošlosti, tačnije, šta je najtraumatičnije što je čula o njenim traumama.

"Najstrašnije mi je to što nije imala zaštitu roditelja, što mi se čini da je tu svako sebe gledao, a najtraumatičnije mi je to što joj je uradila ta džukela, ne mogu da verujem da je tek tako monstruozno mogao da uzme devojčicu koja je tako uništena. Zbog svega toga je i moj život presečen, Gage Filipović koja se ne boji vukova u šumi, a onda dođe Aleksandra i ja padnem i pokleknem. Za mene je to bilo stravično da se neko igrao sa bolesnim detetom, pa i kamen posluži za nešto, a ona njima nije ni za šta, bila je žrtveno jagnje", rekla je Gaga za Kurir kroz suze i plač.

Za sam kraj, Gaga nam je otkrila da je nju Aleksandrina biološka majka kontaktirala na početku "Farme 8" porukom na jednoj društvenoj mreži.

"Kada je Aleksandra ušla na Farmu ta žena mi je poslala poruku i napisala da sve što Aleksandra priča nije istina, ali mi se zahvalila što joj pomažem jer imam pare, ja sam se zapitala da li je ovde reč o parama ili se radi da sam neko dete koje ne poznajem pomogla da stane na svoje noge."

Gaga je izjavila će možda uskoro napustiti državu i otići u neka druga područja, ali da će za Aleksandru uvek ostati otvorena kuća. Takođe, želela je da javnost zna kako Aleksandra mnogo voli životinje, ljude, prirodu, te da se poslednjih godina posvetila veri i da je u ovom mestu omiljena osoba.

