Ljubinka, valjda... Možda smo i imali. Ja nisam znao da sam usvojen, do neke godine kad su nam rekli. Imao sam možda 11 godina, a on 13, tad smo saznali. Seli smo da pričamo, rekli su da nam nisu pravi roditelji i da će nas voleti do kraja života. Ja sam tad rekao da su nam dali novi život i da ću ih voleti do kraja života i smatrati ih pravim roditeljima. To jesu i biće. Napustili smo Prijepolje zbog posla, nije otac mogao da izdržava. Preselili smo se u Gornji Milanovac, radio je građevinu. Dobio je bolest na poslu, rak grla zbog prašine. Rekao je da će sa svima da bude pravedan i da će da radi. To mi je bilo najgore. Majka se penzionisala, a on je išao da nama bude bolje u životu. Imao je 66 godina kad je umro. Pred smrt mi je rekao da čuvam majku, da se proenimo na bolje, da budemo vredni. Sećam se zadnji dan, ulazim u sobu, vikao sam "Tata", a on zatvara oči. Draže bi mi bilo da to nisam video.