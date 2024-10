"Vidim i Maja me je omekšala da smo bili zajedno, hvala joj! Ima li još neka da se javi ove godine pa da me ocinkari ponosno? Ne bih da sam Nejmar, manje su njega drukale nego mene! Hvala svima koji su me namestili baš u momentu kad mi ćerka treba noći jer znate da zakonski ne mogu preći granicu da je vidim trenutno. A i da sam po prvi put za ne znam koliko godina na pravom putu i da je najveći izazov u životu tik ispred mene. Ovoj ludničarki ne zameram jer je opsesivno bolesno zaljubljena godinama i onda kad se popletem o nju i pokušam pobeći idu ovakve stvari. al ovi mnogi koji joj u tome pomažete da bi kao mene ugrozili ste gori od nje sto puta i i od mog problematičnog k****. Da ne zaboravim da se zahvalim curama koje me nisu omekšali ove godine da smo bili zajedno hvala divne ste - poručio je on na storiju.