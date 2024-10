- Gledam ga, malo jede g****, ali dobar je. Juri ovu Crnogorku, ali ona ga neće, ne ferma ga. On zapeo misli da će da je savlada, a imao je jednu lepu dovojčicu, pa je onda on ušao tamo, a ova Crnogorka je lukava kao lisica. Dobar je on lik, povukao je dosta na mene. Oni se ljube, ali to je laž sve je namešteno. On hoće da je poljubi, a ona podmeće vrat. Savladaće je do kraja, ali biće teško – rekao je Đura pa uporedio Anđelu sa bivšom devojkom svoga sina.