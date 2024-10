Učesnica "Farme 8"Marija Al Ravaždi rođena je u Jordanu, odakle je pobegla sa majkom, ali joj dolazak u Srbiju nije doneo lepe stvari.

Ona je bila gošća emisije "Ispovesti" u okviru rijalitija i pred cimerima je ogolila dušu.

Mariji je otac Jordanac, a majka Srpkinja, u kući njene majke je nisu prihvatili, a u školi je doživela vršnjačko nasilje zbog boje svoje kože.

- Rođena sam u Jordanu i bukvalno je mama želela da me kidnapuje jer ju je moj otac tukao. Život joj se svodio na kuću i nikada nije videla grad za osam godina. Takođe i ja sam stalno bila na selu. Jedna od scena koje se sećam bila je kada joj je on držao pištolj na glavi i govorio mi je da idem u sobu dok on repetira. Oni oboje tvrde da je na početku bila kosmička ljubav, moja majka je napustila kuću sa 18 godina jer njeni nisu dozvoljavali da bude sa Arapinom, baba ju je kaznila i odvela je u Ribnicu pod nadzorom ujaka. Naravno, ona je nekako pobegla i na kraju su se dogovorili da odu zajedno za Jordan. Ona je stvarno otišla kući, uzela pasoš i otišla sa njim - pričala je pa nastavila:

- Kad su stigli u Aman, ona je meni rekla da nije bio isti čovek. Moja majka je bila ambiciozna, kao IT stručnjak je radila i zbog ega je počeo da je maltretira. Sledeća scena mi u Ribnici i ona zove mog oca, govori mu: "Ćerku nećeš videti, ja sam je odvela za Beograd" - rekla je Marija, pa dodala:

- Najgora stvar je što me moja baka, sa mamine strane, nije prihvatila. Govorila je da sam kopile, muslimanka i sve najgore. Ona je rekla majci da odemo za Kraljevo i da živimo same jer smo bili mojoj baki smetnja. Nakon toga nastaje pakao, mi smo živele na uštipcima i na vodi. Mama je radila po kafanama stalno od jutra do mraka, a onda je rekla da ne možemo ovako više. Mi smo usred februara ostale same na ulici po snegu. U tom trenutku nam je mnogo pomogla jedna žena iz Belgije i sad je pozdravljam. Moja mama je pozvala babu i zapretila joj da će skočiti sa mosta i nakon toga nas je prihvatila, jer ipak nije smela da nas ostavi na cedilu.

Marija je istakla da je tada za nju nastao pakao.

- Nakon toga me je ona čuvala i to je bio pakao. Ja majku nisam viđala, viđale smo se u tri meseca jednom. Rasla sam uz baku i ujaka, oni su me stalno ponižavali i vređali. Svaki moj potez ju je nervirao, nije mi davala televiziju da gledam. Stalno mi je govorila da sam tamnoputa i da će neko da me povredi, u to vreme sam pola biblioteke pročitala. Vršnjačko nasilje sam preživljavala svaki dan, stalno su mi pisali po tabli da se vratim u Afriku i da nisam poželjna. Kada sam krenula u srednju, tad sam pokazala zube i zaista nisam dala da me neko maltretira - dodala je Marija.

Otkrila je kada je napustila babinu kuću:

- Tu dolazi do pucanja i ja odlazim u srednju školu u internat, tamo sam bila kao puštena sa lanca i na kraju sam čak i pala godinu. Nisam mogla više da dobijem internat i mama mi je rekla da ću morati da se vratim kod babe. U tom trenutku ja sam popila kutiju ksalola, to je bila tragikomedija. Mama zvala komšinicu da vidi šta mi je. Onda me je hitna odvezla i na kraju sam se probudila na psihijatriji. Posle toga sam još jednom pokušala da se ubijem tabletama zbog kriza kroz koje sam prolazila jer sam mnogo trošila pare na izlaske i došla sam do trenutka gde više nisam imala novca - završila je svoju ispovest učesnica "Farme 8".

