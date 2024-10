- Ja njoj dugujem zahvalnost veliku, ona je moja porodica. To što je ona uradila za moje sinove, ja sam joj večno zahvalan. Nikada ne bih uzeo decu od nje, niti bi to njima dozvolio da urade. Znam šta je Nenad govorio u Ispovesti, ali mora da zna da sam ga ja tražio, da ga je moja sestra, moj brat, majka da smo ih tražili ali ih nismo našli. Imam ja dokaze da sam ih tražio, a sve što im treba imaju od mene. Ja ću se boriti da budemo bliski, dugujem im to, i njima i gospođii Ljubi kojoj želim da živi hiljadu godina. Ja kada sam video Nenada, on je original ja, dok Stefan liči na dedu po majki. Ja se nisam ženio nakon toga, a mojoj deci moram da kažem da sam tu za njih za sve, a gospođi Ljubi hvala na svemu, i za nju ću uraditi sve.