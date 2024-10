- Video sam to... Ja imam samo mog brata i majku. Nisam oduševljen pričom oca, a i ne interesuje me, mislim da je manipulator - rekao je Stefan, koji ne podržava bratovljevu želju da sazna ko su mu biološki roditelji.

- Majki je teško i ne podržavam brata što to radi. On je sad tamo pogubljen i ne zna ni on šta priča i šta radi, a biološki otac je pokušao da stupi sa mnom u kontakt, ali ja to ne želim, niti bih to ikad uradio zato što imam svoje roditelje koji su mi život dali i njima sam zahvalan do kraja života, a njega ne bih ni pogledao - istakao je Stefan Ćubić.