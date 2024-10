On je otkrio šta se dešava između njega i Aleksandre, te otvoreno priznao da ne može više da se kontroliše.

- Kunete me, ona mi stavlja pi*kine dlake u kafu i brlja tamo da budem njen. Kad god kažem u sebi "Oče naš", povredim ruke -prepričao je Kristijan.

- Sve ja to znam -rekao je Kristijan.

- Da ti dokažem da ne možeš da me imaš - demantovao je Kristijan.

- Apsolutno razumem što joj se on sviđa, iz iskustva razumem i nemam ništa protiv toga. Sad baš gledam uživo "Farmu" kako on piše spisak i vidim kako ga ona sve vreme pipka po rukama bespotrebno. Jako mi to simpatično izgleda, moram da priznam. Ja Kristijanu verujem, a ako se slučajno desi da pojede neku pečurku na "Farmi" i otruje se ili da ga ujede neka otrovna životinja i prolupa, jedino u tom slučaju može da padne na Aleksandru Jakšić - rekla je Kristina nedavno.