- Ja sam Pavlović i tvoja majka nije htela da mi da potpis da sam ja otac, ni za Stefana . Kada sam odlazio u socijalni rad i pitao za vas, govorili su mi da sam niko i ništa i zbog čega sam došao . Dok ste bili u hraniteljskkoj porodici u Smederevu, odlazili smo moja majka, tvoja baka i ja, socijalni rad to nije znao. Kada su te uzeli Zoran i Ljupka, onda se izgubio svaki trag, više nisam imao nikakvu informaciju. Taj Vojče, Vojkan, kako se zove već, đubre od čoveka, socijalni radnik... - rekao je Goran.

- Da... Nikada u životu, sutra da ti i Stefan kažete da dolazite kod mene, ne, ta žena zaslužuje svu pažnju i ti i Stefan da je poštujete do kraja života, i ja ću . Ona to zaslužuje, ona vas je odgajila - rekao je Goran.

- Da... Da nisi ušao... Ja ne gledam Elitu, sestrić me zove i kaže: "Je l' gledaš?", ja kada sam video, tj. kada si pričao, to je to. Tvoja majka je pričala kako vas je usvojila u Smederevu, ja sam sklopio kockice. Odmah smo zvali Pink, snimio sam emisiju, rekli su mi DNK. Hoće srce da mi iskoči - rekao je Goran.