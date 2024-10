- Iskreno, devojka verovatno pored svega što joj se dogodilo može da izjavljuje svašta. Žao mi je kako joj se to dogodilo. Povreda sa okom to ne znam kako joj se desilo. Mi smo imali koškanje, stvarno ne znam kako je povredila oko. Traje suđenje, dali smo izjavu i ona i ja, ja ne mogu bez advokata da dajem informacije. Tokom celog dana smo se čuli, ona me je pitala da ide sa mnom, ja sam malo popio, rekao sam joj da dođe. U jednom momentu je moj drug izašao po nju, ona se naljutila zbog toga. Onda pošto joj nisam pružio toliko pažnje, ona je počela da histeriše i da vileni, to je bilo u toaletu. Jeste bilo koškanje, ona je meni lupila šamar i ja njoj, ali nisu to sada neki udarci da ja mogu nekog na taj način da povredim. Ja nikad nisam bio ranije nasilan, žao mi je, ima pravo da priča to i da bude besna. Njoj se to desilo što se desilo, polse toga ona se vratila na proslavu, posle toga šta je radila, ja ne znam - započeo je Karić i dodao: