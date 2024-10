Bivši učesnik rijalitija "Elita 8", Mića Jovanović , poznatiji kao Ćomi Boj, doživeo je neprijatnost u gradu , kada su ga, kako on kaže, napali na ulici.

- Elita 8 mi je jedna lepa uspomena, lepo iskustvo, tako da ću se truditi da pamtim samo lepe stvari, a ono ružno je to kada se vodio tihi rat u kući protiv mene, prvo otvoreno na frontovima, a posle na jedan indirektan način. Par dana po izlasku iz rijalitija mi se dogodio pokušaj nekog fizičkog nasrtaja od strane nepoznatih ljudi, ali sam se na svu sreću izvukao, moglo je da dođe, ali nije. Potom mi se dogodio i smrtni slučaj, a pre toga sam se razboleo - rekao je on, a onda je objasnio detalje drame koja ga je zadesila:

- Prišlo mi je par njih dok sam se vraćao kući iz grada i počelo je neko odbacivanje "evo ga onaj" i sl. Ja sam pitao šta im treba, nije mi bilo svejedno ali sam se trudio da ne primete moj strah. Izgovarali su mi neke uvrede i zezali me, provocirali, a onda kada sam im rekao da cu ih prijaviti i da mi stize drugarica nekako su se razbežali. Da su me povredili, prijavio bi ih, ovako sam nastavio do kuće i posle više nisam izlazio. I pre mi se ovo dešavalo...Zato sam "savladao" donekle kako da izbegnem situaciju.