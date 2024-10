TV Pink se javio izvesni Goran Pavlović, tvrdeći da je on otac Nenada i Stefana, te se DNK analizom koja je urađena, ustanovilo da jeste biološki otac, koji je sada otkrio da su se on i Ljubinka čuli preko poruka.

- Preko poruka smo stupili u kontakt. - rekao je on, a na pitanjue voditeljke je odgovorio: "Je l' to znači da ona ne želi da se upozna sa vama", on je rekao:

- Ja mislim da nije okej s njene strane to, ja ako sam video Nenada, ne znam šta je...Nemam pojma, ne znam šta da kažem. Međutim i ti glupi komentari da sam ušao u "Elitu" zbog para, ja imam para, nemam šta da se pravdam - rekao je on.

- Kako nisam, ima pitanja, i on mene i ja njega, ono je...Nisam znao gde se nalazim i još uvek ne znam gde se nalazim. Ja sam napamet pitao. Imao bih svašta da ga pitam, ne znam, svašta, znači nema kraja...Očekujem da toj deci pomognem koliko mogu i to je to, to su moja deca. Ne intresuju me pare, intresuju me deca - rekao je Goran.