- Što se tiče bivših partnera koliko god oni pričali da je Anđelo voleo neku drugu devojku više, ja znam da je on mene voleo najviše moguće na svetu, ja sam njegova najveća ljubav kao i on moja. Ja i Anđelo smo se unutra mnogo dobro slagali, ali ja mislim da je on u meni video sve što njemu treba i što mu je potrebno, pa je bio u fazonu kako ću ja dalje?! On je video nas dvoje u zajedničkom životu, pa se toga uplašio. Ja to nisam želela svakako - rekla je Anita.