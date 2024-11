- Bila sam kod roditelja uzela sam svoje stvari i popričala sa njima. I dalje je zategnuta situacija. Razočarani su i povređeni, ali i ja sam. Nisam očekivala da će se onako ponašati nakon 10 meseci što me nisu videli. Mogli su da sačekaju pa da mi u četiri oka sve kažu a ne onako javno da se ponašaju. Rekli su mi "Šta si to izabrala, eto ti tvoj izbor. Mi te ne prepoznajemo"… u suštini sve što su mi i u studiju rekli - rekla je tom prilikom Jovanovićeva.

- Bili smo par za primer i neko na koga su ljudi trebali da se ugledaju, ali dešavaju se neke okolnosti i Miljana što je uradila ono njeno to mi je katastrofalno i kap koja je prelila čašu. Mogli smo da ostanemo do kraja i izgradili smo mirnu luku, ali sve je išlo u kontra smeru i kao da nismo stabilni je delovalo ljudima. Bili smo mirni i to smo mi, pa živimo zajedno i vratili smo se na isto mesto odakle smo došli i to je još jedan dokaz. Mi živimo zajedno i dokazali smo da smo jedno, a to je ono u šta su ljudi sumnjali - rekao je reper.