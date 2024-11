- 140 i nešto hiljada, to je bez opremanja... Dosta - rekao je Ša.

- Moji su me podržali, ne kude me nikada za bilo šta, a i nemaju za šta pogotovo sada. Uvek su uz mene i mi smo takva porodica i svaka porodica treba da bude takva. Držimo se ceo život i šta god da uradim tu su - istakao je on i dodao da stoji iza svoje odluke da napusti rijaliti: