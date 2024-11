- Evo recimo, ja mu sestru odlično poznajem, izuzetno dobra žena i majka. Nismo se čuli, nismo pričali, ali se pratimo na Instagramu i ono što sam mogao da vidim to je da je zgrožena, njeno mišljenje je da je to čista laž i da je po njoj Anđela veoma loša osoba koja igra neku igricu, kao i većina što to radi. Tanja, Gastozova sestra, je zgrožena Anđelom Đuričić. Što se tiče Gastoza, kromanjonca...Animozitet nije postojao sve dok nisam u jednom trenutku zadremao u "Eliti" i on se tako razdrao na uvo, da sam ja mogao da dobijem srčani udar. Bio sam u blagom šoku, nasmejao sam se, pa onda nisam znao šta me je snašlo. Kada je krenuo dodatno da mi dobacuje, onda sam rekao: "E, sad ćeš dodatno da mi platiš", sad će malo Ćomi boj da se igra sa tobom. On se proslavio na foru tako što je, oprostite na izrazu, jutjuba, tako što je smrdeo, prdeo i ljubio se sa onom nesrećnom devojkom bivšom za kojom odavno pati. Nju nisam video odavno, ne poznajemo se, ali je devojka prelepa. Ne znam šta bih rekao osim da mu je rijaiti život, proslavio se na foru, on nema nikakvu empatiju prema roditeljima, a možda čak i prema sestri. Profili ličnosti poput Gastoza, smatram da ne smeju da budu primer omladini. Njega Anđela vozi, a vozi i on nju. To je jedan začarani krug, međusobno se voze, i tako ispadaju takve budaletine kojima se ljudi spolja smeju. Gastoz prednjači, jer misli da ako smuva Anđelu iz Crne Gore, da će biti još veći heroj ili mijlenik nacije. Ja se zaista pitam, dragi gledaoci, čemu se vi divite? Prostakluku, neobrazovanju, nevaspitanju, jeftinim pokušajima da bude još više u centru pažnje - rekao je Ćomi boj, te je nastavio: