- Ne bih da hvalim svoje dete puno, uostalom on je tamo, govori o sebi i o svojim roditeljima. Što se tiče Ene, ja ne mogu i mislim da se 99 odsto ljudi slaže sa mnom, ona je prelepa žena, preharizmatična, energija koju je donela tamo, znala je gde je došla, a još bolje se i snašla i to ne može da joj se ospore. Da li će oni da budu u vezi, neće, da li će da se ljubakaju? Bože moj, rijaliti je život. Da pošaljete kamere ovde kod mene ili po kućama videli bi rijaliti...Tako je, ja nemam, sve su snajke, mislim može da se ima 1.000 devojaka, ali kada se dovede kući, onda je to snajka. Moj Miki i moja Milica su se zabavljali sedam godina, samo sam ga pitala: "Je l' voliš sine svoju Milicu", rekao mi je da je voli i to je kraj svake priče. Videli ste i sami, pa i ljudi vide, nije on tako slabić, vreme će pokazati.

- Ja to sada ne znam. Nikada nije imao neke svađe, neke tuče, imao je dve, tri malo duže veze, nikada nisu imali nekih problema. I on će sebe sada prvi put upoznati, ali i mi kao roditelji. Ljubav koliko je lepa, toliko i boli, ja bar sa 62 godine to znam. Došao je tamo, neka se bori! Vidi, to stoji, ja poznajem svog Jovana, on bi to brzo i rekao bi: "Doviđenja", to stoji, ali i kod nje to vidim. Mislim da je ona plašljivija od Jovana, jer se brani, nju i napadaju, ne mogu da kažem. Ja govorim kao žena. Neka, ona neka se bori, svi smo mi gospodari sebe i svog života i mi ćemo da izaberemo svoju stranu. Ja im svima želim svu sreću ovog sveta, šta drugo? Poznavajući i ja nekako neku psihologiju žensku, ona se boji da Jovan ne kaže: "Gotovo" i ona sebi pravi neko mestašce. To je moje mišljenje kao gledaoca, gde je ona izabrala jednu sigurnu lukicu - rekla je Zlata.