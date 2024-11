- Ne znam ni šta bih rekla na celokupnu situaciju. Ni ne treba da se bavi nama na kraju krajeva. Mi smo tamo bili zbog nas, ne zbog nje. Prvo, ja ne razumem njihov odnos, ali to su njihove privatne stvari i nemam pravo tu da se mešam. Uopšte ne znam da li bi trebalo da menja nešto u odnosu sa njom. On ako misli da treba da pređe preko nekih stvari, onda neka pređe - rekla je Ivana.

- Mina nikada ne bi tako reagovala, tako reaguje neko ko ima 7-8 godina, a ne neko ko ima 18 godina. Takvo ponašanje je normalno za dete do 10 godina, a ne za nekog ko ima preko 20 . Ne želim da razmišljam o razlozima zašto ona tako reaguje, ima oca, pa neka on razmišlja - dodaje Ivana.

Ivana se, kako je govorila, nadala da će njen verenik ostati u Beloj kući doći do finala kako bi dokazao svima da ume da zaradi novac:

- Naravno da bih volela da ga vidim sad, ali zbog njega samog volela bih da ostane što duže. On je ušao tamo da zaradi novac za sebe da bi prestali da ga prozivaju kako ga svi živi izdržavaju. Sad ima priliku da pokaže da je on možda i drugačiji i da zaradi za sebe i budućnost. Možda mu sad to postane zanimanje pošto kažu da nema zanimanje. Iz tog razloga bih volela da ga vidim u finalu, a ja sam u kući i sve pratim - zaključila je Ivana tada.