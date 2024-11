- Znam za Zerinin pobačaj, ali to se desilo mnogo nakon našeg raskida i nema nikakve veze sa mnom. Dete nije moje i to je lako uvideti prema tome kad smo raskinuli, a kad se desio pobačaj. Što se tiče medicinskih detalja i dokumentacije povodom tog događaja, s tim nikada nisam bio upoznat jer se sve dogodilo kada već dugo nismo bili u vezi - rekao je tada Dado za medije.

- Prvo da me žalite neću, ovo je fotografija borca. Ok ne mogu na noge, ok imam anoreksiju, šećer, aritmiju, depresiju, kolaps organizma, dehidraciju, Stokholmski sindrom, traume, nalaze biopsije čekamo, markere radimo sutra opet! Jer jbg valja dokazati narodu da si bolestan fizički. Jer pojedinci se sprdaju sa tim. Ništa fizički ne radi trenutno, ni creva ni želudac, bodu me u noge, jer u ruke nemaju gde više, ali dišem, još uvek dišem, i radi mozak - pisala je Zerina 2020. godine na Instagramu i otkrila šta sve nije u redu sa njenim zdravljem.