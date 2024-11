- Ivan je išao na to da joj da pare, pa ako Miljana dobije da onda podele, plus da je zaduži kod Gere kamatom, da bude dobro i Geri i njemu. Ali žao mi je, propao im je plan, pare neće dobiti i to je to. Moj broj telefona su imali i jedan i drugi, tada me niko od njih nije pozvao, a rekla sam da neću da im vratim pare i da, ako joj daju, onda računaju da je to poklonjeno. Baš mi je drago i srce mi je na mestu što nisu poslušali i Miljana im je ipak uzela novac.