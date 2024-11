- Slike možemo svi da imamo i nemamo. Od materijala kao što je Taki možeš samo čpvarke da napraviš. Dupe dao da bude poznat, a nije uopšte. On je prilepak svoje ćerke. Predstavlja se kao otac, a ćerki bira gaćice da budu mekane... Meni je to bolesno... - rekla je Ljuba.

- Što se tiče po*no bake Ljube Pantović, koja je davno izumrla kada su mediji u pitanju, jedino što može to je da se kači na moje ime. Ovo što izgovara za mog oca i mene, jadno je i bedno, to su čiste laži. Međutim, verovatno kreće od svoje porodice, s obzirom na to da je doživotno osuđena da gleda unuče od svog švalera, više nego dovoljno je argument da je podvodila svoju ćerku svom tadašnjem partneru. Mama i ćerka su navikle da dele. Za razliku od nje, mene je moj otac čuvao, dok je ona svoje dete ostavila kada je ušla u rijaliti, a imalo je šta i da je sačeka, nova prinova (haha). Pošto baka nije htela da čuva od švalera dete, uvalila ga je kao kukavica jaje u tuđu kuću. PS. Za više informacija se možete obratiti Aleksandru Čabarkapi.