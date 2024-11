- Ne folira on to, ja preporučujem njegovoj porodici da ga odvedu na lečenje od alkohola, pa kod psihijatra. On ne voli nikoga, on voli samo sebe! On se kleo Urošu Staniću, da mu se ne sviđa Sofija, a tada se već žvalavio s njom - rekla je ona.

- Iskreno, moje mišljenje je da će mi plakati na kolenima da se pomirimo i da će me moliti za dete. On nije svestan koliko on osude ima, on ne može sa osudom da se nosi. Ja to znam, ja sam bila unutra, ja sam mislila da me ljudi mrze! Psovala, šta sam sve radila, afteri, ja sam mislila da me ljudi mrze napolju, kada sam izašla, videla sam da nije takva slika. On se izobličio od zlobe! - rekla je Milica.