- Ana ili Mika, pokazala je ko je i šta je. Da se ne lažemo, jako je ružno ono što sam juče čuo, to je za svaku osodu. Dalje, Aneli Ahmić trči za Matejom. Moli za ljubav, to je za osudu. Ona bira kako će da se ponaša, Mateja momak uživa, jer za njim trče, ne trči on za njima - istakao je on, pa onda nastavio rečima: