- Imam 18, 2006. sam godište. Ena i ja imamo zajedničkog druga, upoznali smo se preko njega. Počeli smo da se družimo i to se spontano desilo. To je bilo aprilu ili maju prošle godine. To nije bila ni veza, ni šema, nego povremeno viđanje. Lepo nam je bilo i uklapali smo se koliko smo mogli. Nismo se blokirali, ona je mene, jer je mislila da sam nekom dao njen broj telefona. To nije istina, ali ne bih da iznosim to. Sa sestrom oko tih stvari i ne pričam mnogo, ako nisu ozbiljne - rekao je on u uključenju na Red televiziji.