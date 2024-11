- Tata je u novembru 1991. otišao na ratište u mesto koje se tada zvalo Ćeralije, a danas je to Mašićka Šagovina. Otišao je svesno, kao dobrovoljac. Znao je šta ga čeka i da se neće vratiti živ. Upucan je sa jednim metkom . Srpska radikalna stranka je tada brinula o svim porodicama, a tata je znao da će, ako se ne vrati živ, imati ko da nam pomogne. Tako je i bilo - rekla je ona, pa otkrila kako je izgledalo njihovo poslednje jutro:

- I danas zaplačem kad se toga setim. Tog jutra krenula sam u školu. Tata me je pozvao da mu sednem u krilo. Pomilovao me je po kosi i saopštio da odlazi. Rekao mi je da brata i mene mnogo voli. Poljubili smo se i oprostili. Mama mu je slala pakete, ali taj poslednji nije primljen. Za Novu godinu, 31. decembra 1991. Ivan, mama i ja smo bili sami u stanu kad je zazvonio telefon. Dobili smo poziv iz SRS. Rečeno nam je da se tata vodi kao nestalo lice. Bio je to najgori dan u mom životu - kako je tada govorila, pamti i trenutak kada je otac ubijen.