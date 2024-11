- Nosim neke posledice iz života. Kao mala sam imala epilepsiju . To je sada prošlo sve. Ali sam dosta dugo vodila borbu sa tim. Ja sam sada dobro, ali je lečenje bilo dugo i nekoliko puta je bilo baš kritično. Rekli su mi da je to sve bilo posledica maltretiranja koje sam ja doživela. Morala sam da pijem dosta lekova, a bila sam tako mlada tada - rekla je Pavlovićeva, pa nastavila:

- Tada sam imala 18 godina, kada su hteli da me vrate kod majke. Ona je nastavila tada da me bije i maltretira. Imala sam strah od nje i ćutala sam kada me je tukla. U jendom momentu sam popila sve tablete i jedva sam ostala živa. Njviše me je bolelo što moja majka nije htela da me vidi - dodala je Minja koja je grcala u suzama dok je pričala tešku životnu priču.