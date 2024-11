Ona ga je napala jer je uverena da on ima plan protiv nje, kako bi je diskvalifikovao.

- Koje? - pitao je on.

- Šta je bio plan za sutra? Ti bi da kažeš da sam ljubomorna bolesnica i utorak isto. Ti si gledao u mene, to samo ti možeš da radiš - govorila je Jelena.

- Sve i da je tako, šta je to tvoj problem? Nije tako - dodao je Marinković.

- Tebi je to bio plan da me diskfalifikuješ - rekla je Jelena, a onda ščepala Ivana i pljunula ga, nakon čega je on napustio krevet.