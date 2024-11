- Marko Đedović i ja smo obavili sve razgovore kada je on izašao i shvatio šta je bila moja uloga , kada sam uvučena u ceo onaj haos, kada su me pljuvali. Drugarica mi je bila unutra i samo sam želela da se sazna šta se priča napolju. O meni su iznete razne neistine, i rešila sam da od sada sve ide preko suda. Još uvek skupljan dokaze za neke ljude, pa će svima sve biti vraćeno. Imena ne bih pomenula, ali Đedović nije među njima, odmah da se ogradim - priča Sandra i dalje nastavlja:

- Ispratila sam sve što se dešava sa Sofijom i Terzom. Ne postoji nijedno opravdanje za njegove postupke. Čula sam se sa Milicom, nisam bliska sa njom, ali joj jesam pisala. Svima nama može da se desi da prestanemo da volimo partnera, da se udaljimo i slično, ali, od svega što se do sada desilo u rijalitiju, Terzini postupci su najgori na svetu. Ovo nema nigde! Odmah sam rekla, da će Milica do kraja od mene da ima podršku. Milica je u haosu, navodno je sve bolje i bolje, ali teško. Ona treba da se skloni od cele priče, ali ne može da izdrži da ne gleda sve što se dešava unutra. Sve ona prati preko televizora.

- Dešavalo mi se da sanjam kako sam potpisala ugovor i grebem na kapiju da me puste napolje. To je zbog svađa koje sam unutra imala i slično. Odlično sam se snašla u rijalitiju, to je deo moje prošlosti i sve je to super. Ali sada, sa ove tačke gledišta, ne bih volela da sam sada unutra - priča ona.