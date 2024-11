- Jao šta mi je Jelena ispričala, kad su se Mića i Aneli svađali. Ja sam video da joj je faca ne daj Bože... Počela je da mi priča o odnosu i kaže: "Ne znate koliki je kockar. Posle šestice je 30.000 evra stavio u štek i kad smo došli kući nabedio me je da smo ih potrošili." Onaj njegov Gera je kao pozajmio pare na kamatu, dao mu je 700 evra, a treba da vrati 1000. Gera i on su kamatarili Miljanu i zvali Mariju da vrati pare - rekao je Đedović.

- To kad su hteli vantelesnu, kaže da su imali s*ks jednom, i onda se on pet dana pravi da spava. Mene je blam. Mogu ja da se zaj*bavam, ali i ozbiljno da pričamo o tome. Kaže kao da on zna da dođe s većim parama iz kladionice... Ja sam mislio da misli na 10.000 evra, a on donese 500 evra. Svađaju se oko 500 evra. On se tako hvali kad dobije pare, tek onda joj pokaže - pričao je Đedović.