- To je nešto što je krenulo završetkom prošle sezone, ne pominjem ta imena jer se time bave moji advokati iako su neki ljudi mislili da se to ne dešava. Samo čekam da se prikupi još materijala i ranijih stvari, jer to što mi se radilo godinama unazad, došlo je do ovde...Ne želim da se po emisijama i portalima svađam. Ako neko udari na mene i na moju bezbednost, razgovaraćemo preko suda - rekla je Rešićeva, a onda je progovorila o Marku Đedoviću: