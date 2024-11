- Kristijane zašto je trugeruješ? Vidiš da te on mami, on će da sanja celu noć kako ti skačeš -rekla je Milica.

- Ja sam rekla da je on zaljubljen u Dušicu, zato što jedino on skače kad ja kažem da nas je Dušica nazvala Hitlerovcima, on kao kontraargument kao inteligentan muškarac kaže: "ti si vozila mercedes" -prepričala je Jelena.

- Da, ona to više ne može ni da sakrije. Ja sam još na početku rekla da je zaljubljena. Sada je priznala da mu se divi, da ima specijalnu emociju, pa sada izgleda Kristijana pogađa što sam ja rekla da je zaljubljena u njega i da se on primio na nju. Ona je usred noći polivala ljude vodom, a on njoj to nije zamerio, već je doneo drugu slamaricu. Danas još Dušica je, ne znam da li smem da kažem. Ona je dva prsta stavila u r*bicu i sebi u usta - rekla je Jelena, pa je voditeljka pozvala Dušicu da demonstrira šta je uradila.