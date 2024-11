Njegovo priznanje izazvalo je emotivnu reakciju kod cimera, koji su ga savetovali da nikako to ne radi.

On je Lili Stevanović ispričao je detalje svoje namere da preskoči ogradu i napusti prostor popularnog imanja u Šimanovcima.

Lili je iskoristila priliku da pita Kristijana zašto bi to uradio kada već ima decu, te ga podsećajući da se kraj takmičenja bliži.

- Imaš decu, imaš sve, što bi preskakao, zašto bi to radio? Kad si izdržao toliko, izdrži još malo. Poslednja nedelja proleti. Nemoj to slučajno da si uradio. Ako ja ispadnem, što bi ti uradio to? - govorila je Stevanovićeva.