Iako je danas daleko od kamera i popularnost ga ne zanima, on je za Kurir otkrio kako sada živi.

Nedavno su se pojavile informacije da će njegova supruga Nataša Pajović ući u "Elitu", što je on sada demantovao.

- Nerviralo me je sve. Ne znam da ti kažem posebnu situaciju ili da izdvojim jednu osobu, jer je to bilo pre četiri godine. Zaboravi se to brzo, verujte mi. A što se tiče dobrih stvari, ništa mi ne nedostaje, ne bih ovo sada menjao ni za šta. Imam ženu, imam ćerkicu, tek sam sada srećan čovek.