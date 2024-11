- Posvetila sam sebi i radim nove zube, trenutno imam probne. Uvek na sebi nešto čačnem za sada sam zadovoljna, ali to se kod mene nikada ne zna. Pored toga, aktivna sam na TikToku i posvećujem vreme ljudima koji su mi dragi. Ništa specijalno, ali uživam u životu. Najbitnije mi je da nađem unutrašnji mir, jer je moj život haos i ludilo i sad mi je sve super, sve je cakum – pakum – rekla je Maja, a onda progovorila o zaradi koju ima spolja.

- Na toj društvenoj mreži može da se zaradi. Nikada ranije nisam praktikovala to, ali moram da priznam za šta god da se uhvatim to meni kreni. Moram da kažem da mi super ide i neka tako ostane. Zaradila sam dosta i više od pet hiljada evra preko te društvene mreže - rekla je.

- Mi smo u korektnim odnosima, to je iza nas. Ne postoji nikakav vid emocije, samo snimamo lajvove u suštini to je to. Ne bih ništa loše komentarisala za Janjuša – kaže ona koja o jednom bivšem momku ima lepe reči, dok o Filipu Caru ipak sasvim suprotne: