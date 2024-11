-To iz njega priča povređen ego. Ja sam u srećnoj vezi, zaista ne bih komentarisala nekoga ko je završena priča. Žao mi je što sam nekome takvom dala na značaju. Od dotične osobe sam doživela veliku količinu sajber naselja i od sinoć se znatno povećalo. Ja njega i njegovu porodicu neću vređati. Jedino što imam da kažem da ovaj njegov postupak nije postupak muškarca. A on ako nastavi mene da maltretira i spominje u negativnom kontekstu postoje državne ustanove koje će se pozabaviti tim stvarima i to je to - rekla je Anja.