- Anđela, Gastoz, Ena i Aneli Ahmić. Prvo troje su foliranti što se tiče ljubavi, a Aneli je životna folirantkinja i klasična patetičarka, kao da samo ona ima dete. Ona se folira, malo patetike za sve iz publike, tako bih to definisala - iskrena je bila Miljana.

- Mnogo me je razočarala sa obzirom da je pričala sa “skraćenim“, odnosno sa “amebicom“ i rekla “ove ludače nema“, a nisam posle svega zaslužila da me zove ludača. Samo ću reći ona jeste trudna, ali ništa različitija od Sofije što se tiče karaktera i moralnih načela tu su iste, ali ona je sada trudnica, više nije “Mica trica“. Sa obzirom da je rekla da sam ludača, pored svega što sam rekla i kako sam je branila, mnogo me je razočarala. Ljudi je mnogo, ali čovek se retko rađa – rekla je Kulićeva.