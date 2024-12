- Ne poznajem je iz nekog lošeg društva, oni su za stolom shvatili da sam ja radila kao prostitutka jer sam prodavala koktele, to je za mene primitivno. To nije istina, a isti taj posao sam radila i u Švajcarskoj i odatle znam Sanju. Nismo se družile, ali se znamo. Aleks sam isto znala iz tog posla, uzimale smo pare za piće i sedele sa gostima. Nije mi jasan taj termin animir dame. Posao nam je bio da popričamo sa gostima, uzmemo pare za koktele i to je to. Imali smo veliku zaštitu, svi znaju gazdu tog lokala. Ne može tu ni bilo ko da dođe, dolazili su stranci. U Švajcarskoj je bio isti taj sistem, i Sanja je radila sa mnom tada. Aleks je radila sa mnom, Helena Fox, ne mogu ni da se setim ko još - istakla je Sofija sinoć.