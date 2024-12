- Pratim, jako mi je zanimljivo, prvi put da gledam rijaliti sada. Mislim da oni ne mogu da budu rivali, Stefan je jedno, Gastoz je drugo. Stefan je neko ko je prirodan, Gastoz je egocentrik, takav je. Stefanu to deluje Gastozovo kao da je izveštačeno. Ko se sa Gastozom druži, navikne se na to. Ja sam s Nenadom bila dugo u rijalitiju, lupeta sada. Nenad je neko ko bi ti dušu dao. Kada smo bili zajedno u rijalitiju, on je spremao i odvajao od sebe da ja imam da jedem. Naravno da utiče odnos sa Anđelom na to, vidim da ga je Anđela privukla, sve to stoji, nemam ništa protiv. Mogu Anđelu da poštujem zbog njega, o njoj nemam lepo mišljenje. Kao sada će da se promeni, nemam ja ništa protiv promene, ali eto...Lepo je to muvanje, udvaranje, Nenad je prepažljiv, prema meni je isto takav. Rekla mu je da: "Danas sam jela sendvič sa dva lista čajne i majonezom, sledeći put kada budeš pravio, gledaj" - rekla je Matora, a onda je otkrila da li će, po njenom mišljenju, Anđela i Gastoz opstati: