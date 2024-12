Naime, oni su u rijalitiju do skoro bili jedan od najskladnijih parova, pa je ova situacija ostavila mnoge u šoku. Teodora tvrdi da je iznenadilo to što se Nenad ohladio od nje, kao i da jasno vidi njegovu nezainteresovanost da ostanu zajedno.

- Završila sam sa njim, ne znam kako on to kaže da je njemu dosta - jadala se cimerima Teodora.

- Ustaje, smeje se, ponižava me za sve pare. Kako možeš da nekog voliš i smeješ se, on je meni rekao da može bolje. I meni su isto govorili, pa sam ustajala i govorila da je on za mene najbolji. Ne voli me, ne interesujem ga - rekla je Teodora, pa je potom dodala: