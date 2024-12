- Prvo, njemu svaka čast kako je uspeo uopšte da se pojavi u tom meču. Čestitam mu, ne na porazu, nego što je skupio hrabrost, s obzirom da je on neko ko je narcisoidan. To bi bilo kao kada bih ja htela da postanem klizačica, a nikad na klizaljke nisam stala . Izgubio je, treba pretrpeti težinu komentara, jer nisu svi Maja Marinković da mogu da slušaju razne žene koje vređaju i svašta pričaju iz ličnih frustracija, a on je neko ko zavisi od istih komentara. Ne može da pretrpi negativne komentare i loše mišljenje - počela je Maja, pa nastavila:

- Videla sam da se svi sprdaju i da je optši cirkus. Ja bih to bolje odradila, to je sigurno! Mnogo pokreta u prazno je imao, a onda guranje u onaj konopac, pa bar malo jači gard, neka odbrana. Ne bih se smejala, nije to ni lako - rekla je Maja u emisiji "Ne gledam ti ja to" na RED televiziji.