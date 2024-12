Pored toga što je i kao mnoge devojke koje su se pominjale prodavala koktele i animirala goste, bile je i igračica, a sada su isplivale fotke na kojima pozira u vrelim kostimima u klubu.

Aktuelna rijaliti učesnica "Elite" Aleksandra Nikolić svojim pojavljivanjem na imanju u Šimanovcima privukla je jako veliku pažnju publike, ali i svojih cimera. Mnogo se priča o njenoj prošlosti, a burne detalje i sama je obelodanila pred kamerama.

Poznato je da je Aleksandra radila u Tetovo u klubu, o čemu je govorila i nedavno pred milionima. Pored toga što je i kao mnoge devojke koje su se pominjale prodavala koktele i animirala goste, bile je i igračica, a sada su isplivale fotke na kojima pozira u vrelim kostimima u klubu.

Podsetimo, aktuelna učesnica Elite 8 ogolila je dušu i javno progovorila o svom burnom ljubavnom životu. Ona je nedavno konačno otkrila istinu o bivšem mužu, njegovoj vezi sa bivšom zadrugarkom i međusobnim odnosima.

- Moj muž je bio finansijski mnogo jak i bojala sam se da mi ne oduzme dete. Razmišljala sam ko bi mi pomogao učiniti, a da mi ne traži ništa zauzvrat. Setila sam se mog jednog prijatelja na fejsbuku koji je bio zaljubljen u mene pre petnaest godina. Ja sam mu se javila, on mi je pomogao i rešio mi je sve. On je meni to učinio, mi smo se tu videli, popili kafu i vraćali se pričom godinama unazad. Oženjen i ima dete, postali smo sve bliži i bliži. On je postao moj zaštitnik. On mi je rekao da mogu biti sa njim ili drugim muškarcima, što znači da mogu imati samo njega. Bilo mi je to sebično i bezveze, ali u tom momentu sam bila jako sluđena i ja sam na to pristala - otkrila Aleksandra, pa dodala:

- To je trajalo četiri godine i on je hteo da se razvede zbog mene, ali mi to nije rekao. Ja sam njemu često govorila da mi je teško što moja ćerka nema oca i uvek sam govorila da bih pokušala da se vratim bivšem mužu, a on kad je to čuo on se jako razočarao. Razmišljala da on ima svoj život i da to nije zdravo. Rekao da je hteo da se razvede, ali da sam ga razočarala. Međutim mi smo nastavili naš odnos, tu su krenuli problemi između njega i mog bivšeg muža, nisu se voleli. Ja sam se bukvalno pretvorila u babu, bila sam nekome ljubavnica, neko nema ženu kakva sam ja bila ljubavnica - govorila je Aleksandra.

- Zavolela sam ga mnogo, on je nekako upravljao mojim životom. Sve sam imala na tacni, nije mi davao ništa da radim. Ja sam često mislila da je to iz ljubavi, a možda ga je i bio strah da bi ja mogla da uđem u neki kolektiv i ljude. On je živeo dvostruki život, tu smo on i ja grešni oboje. Kada smo se razišli moj dečko i ja na petnaest dana, bivši muž je na sve načine pokušavao da dođe do mene. Ja sam se sa bivšim mužem videla i krila sam to od dečka narednih godinu i po dana , ali sam morala da mu kažem zato što je moj bivši muž bio ljubomoran i ucenjivao me da će mu reći. U svim mojim odnosima sam bila ispravna i volela sam, ali nikad nisam bila dovoljno dobra očigledno. Ja kad sam ušla ovde, meni se sve promenilo - priznala je Nikolićeva.

